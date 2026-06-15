«Мир невозможен». К чему приведет соглашение Ирана и США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону удалось достичь мирного соглашения с Тегераном. В своих социальных сетях американский лидер выступил с победной речью, заявив, что благодаря ему нефть сейчас должна политься рекой через Ормузский пролив. Иранская сторона была куда сдержаннее в оценке заключенных договоренностей. Само подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу, 19 июня. Кто на самом деле победил в войне на Ближнем Востоке и какие вопросы остаются нерешенными — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и Иран объявили о достижении соглашения, которое должно остановить боевые действия между странами и открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства.

Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он написал в своей социальной сети Truth Social, что санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады с иранских портов.

«Я настоящим полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, заводите двигатели! Пусть нефть течет!» — написал американский президент.

Позднее Трамп в менее помпезной форме уточнил, что открытие пролива произойдет только после подписания официального соглашения с Тегераном в пятницу, 19 июня.

Сам текст проекта меморандума между США и Ираном был опубликован в СМИ. Этот документ предусматривает постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Среди пунктов также указаны обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать суверенитет Исламской Республики, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести американские силы из районов вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп Kylie Cooper/Reuters

Экономическая часть проекта включает приостановку санкций против продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Также сообщается о планах восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, которые должны представить США и их союзники.

Еще один блок касается дальнейших переговоров. В течение 60 дней стороны должны обсудить финальное соглашение по ядерному вопросу, полное снятие американских санкций, резолюций Совбеза ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ. Также в течение 60-дневного периода должно быть разблокировано $24 млрд замороженных средств Ирана, причем половина суммы должна стать доступна Тегерану до начала финальных переговоров.

Кто стал победителем

Многие западные издания и эксперты после публикации текста меморандума между США и Ираном отметили, что некоторые основополагающие вопросы, ради которых Вашингтон начинал военную операцию против Тегерана, не были прописаны в будущем соглашении.

«Подробностей по ключевым вопросам, включая доступ к Ормузскому проливу, ядерную программу Ирана и ситуацию в Ливане, в опубликованном тексте будущего договора практически не было», — пишет британское издание The Guardian.

По словам британских журналистов, одной из главных проблем будущего соглашения может стать позиция Израиля, который не был включен в мирные переговоры.

С похожим мнением выступила и американская газета The New York Times (NYT), которая отметила в своем материале негативную реакцию израильской общественности на новости о заключенных договоренностях.

«Израиль, не участвовавший в переговорах администрации Трампа с Ираном, оказывается вне потенциального мирного процесса, а потому главные вопросы, которые волновали американского союзника, остались неразрешенными. Еще до публикации соглашения о прекращении огня, подробности переговоров США и Ирана вызвали волну критики и недовольства со стороны израильтян», — говорится в материале NYT.

В России также отмечают, что первоначальные задачи Вашингтона в конфликте с Тегераном не были достигнуты, что свидетельствует о крупном проигрыше США в регионе.

«У США в планах было ядерное разоружение Ирана. Этого не вышло. Они хотели заставить Иран отказаться от поддержки прокси-сил — Хезболлы, хуситов и прочих — не вышло. Ликвидация баллистической программы (ракеты средней дальности) тоже не удалась. Администрация Трампа фактически слезла с темы, и все эти вопросы повисли в воздухе», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

При таком раскладе получается, что Иран выиграл, а Трамп только и смог получить, что выход из конфликта, который сам же и инициировал, подчеркнул эксперт.

«Дональд Трамп политически рискует стать главным проигравшим. Его будут выставлять неудачником на предстоящих праймериз», — заключил Балмасов.

Спешку с подписанием соглашения отметил и политолог, американист Малек Дудаков.

«Символизм заключенного соглашения был очевиден. Трамп сделал всем подарок к своему дню рождения. Тем не менее подписать сделку не успели — это произойдет ближе к концу недели, 19 числа. Но уже сейчас видно, как Белый дом всячески скрывает от американской общественности детали соглашения. По понятной причине: оно, мягко говоря, очень невыгодно для Соединенных Штатов», — сказал политолог.

По мнению аналитика, в рамках нового соглашения США, скорее всего, придется смягчать санкции и возвращать активы Ирана, при этом серьезных ограничений на ядерную программу накладываться не будет.

«Эта сделка будет гораздо хуже для США, чем соглашение времен Барака Обамы 2015 года. И это, конечно, означает де-факто поражение Соединенных Штатов. Очень многие оппоненты Трампа внутри Америки уже говорят, что это де-факто капитуляция перед Ираном», — подчеркнул Дудаков.

Кроме того, он обратил внимание на крайне недоговороспособную позицию израильского лобби — Тель-Авив оказался за бортом переговоров и активно пытался их сорвать.

«Соединенные Штаты сейчас находятся в очень серьезном кризисе в плане отношений с Израилем. То, что Трампу приходится постоянно кричать на Нетаньяху, — яркое олицетворение этого раскола. Иран как раз пользуется этим: через США старается дожать и Израиль и для Ирана вся эта сделка стала очевидной большой дипломатической победой», — уверен американист.

Ирану понадобится много времени, чтобы восстановить страну после хаотичной трехмесячной войны, но из этого конфликта они выходят усилившейся стороной, и их влияние в регионе будет укрепляться, считает Дудаков.

«А вот Штатам, скорее всего, придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. В сделке об этом говорится. К тому же, уже более 20 американских военных баз были уничтожены в ходе операции — возвращаться некуда», — заключил Дудаков.

Будет ли мир на Ближнем Востоке

Меморандум о взаимопонимании будет официально подписан сторонами 19 июня. Однако это только предварительное соглашение, которое оставляет 60-дневный период для переговоров по всем нерешенным вопросам. Такое стечение обстоятельств дает сторонам возможности возобновить конфликт, отмечает Bloomberg.

«Этот промежуток времени в 60 дней повышает вероятность того, что подписание окончательного соглашения может быть сорвано. Уже сейчас между двумя сторонами возникают разногласия. Это может быть лишь временной передышкой перед новым раундом вооруженного противостояния в регионе», — говорится в материале.

Увеличивает эти опасения и жесткая позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который уже заявил президенту США о планах продолжить военную кампанию против «Хезболлы» в Ливане, несмотря на планы Вашингтона и Тегерана подписать мирное соглашение.

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом пресс-конференции в парадной столовой Белого дома в Вашингтоне, 29 сентября 2025 года Evan Vucci/AP

Нетаньяху объявил, что Израиль не будет выводить войска из Ливана, и что он не считает себя связанным ливанской оговоркой в ​​соглашении с Ираном.

О существующих рисках говорит и заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова. Она отметила, что даже за те пять дней, что остаются до подписания первичного соглашения между США и Ираном может произойти очень многое.

«За эти пять дней довольно много что может произойти, например, по воле Израиля, который оказался за бортом сделки и явно недоволен ее положениями. Текущий меморандум является куда более выгодным Ирану. На данный момент его главная уступка — возврат к прежней схеме судоходства в Ормузском проливе. И это уж точно не походит на блестящую победу, о которой говорил Трамп», — подчеркнула политолог.



Иран получает не только политическую выгоду от соглашения, но и финансовую, так как в меморандуме прописана разблокировка иранских активов и обещание плана восстановления Ирана на сумму до $300 млрд, отмечает Гафарова. Однако несмотря на все очевидные выгоды, даже в Иране слышится критика относительно мира с США, добавила она.

«Внутри Ирана сделка с США также провоцирует пораженческие настроения среди части истеблишмента и общества. Для иранских «ястребов» неприемлема сама логика уступки в обмен на уступки, и они боятся не нынешних параметров, а дальнейших уступок по ядерной программе и потери контроля над Ормузом», — пояснила американист.

Гафарова заключила, что основной торг только начинается, а потому говорить о мире на Ближнем Востоке слишком рано.

Говоря о перспективах мира, политолог Сергей Балмасов подчеркивает, что полноценное урегулирование априори невозможно, пока существуют два антагониста — Израиль и Иран.

«Мир, о котором некоторые заговорили на Ближнем Востоке, априори невозможен. Перемирие возможно — временно. Стороны будут копить силы для нанесения друг другу более серьезных ударов. Все только начинается, вернее, продолжается. Все в динамике», — пояснил политолог.

При этом Балмасов видит и недовольство Израиля тем, что Соединенные Штаты «соскочили» с иранской темы.

«Я не исключаю, что в будущем возможна определенная трещина между США и Израилем. Процесс будет продолжаться, и мы станем свидетелями дальнейшего противостояния по линии Израиль — Иран. При этом, если Израиль начнут заваливать иранскими ракетами, то Трампу уже не удастся сохранить позицию стороннего наблюдателя», — заключил Балмасов.