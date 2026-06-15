Несколько стран Европы согласились снять санкции с Ирана

Италия, Франция, ФРГ и Британия снимут санкции с Ирана после сделки с США

Италия, Франция, Германия и Великобритания согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с США. Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает РИА Новости.

«Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. <...> Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить $24 млрд иранских активов.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались. Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но до сих пор этого не происходило. 14 июня Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал, что сделка близко.

Ранее Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном.