Патрушев: Россия в ходе СВО ведет в том числе борьбу за будущее народа Украины

Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции ведет в том числе борьбу за будущее народа Украины, который поставлен «на грань выживания».Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, украинское государство «наполовину превратилось в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь». Помощник российского лидера отметил, что население этой страны сократилось с 52 до 22 млн человек.

«Большинство украинцев не хотят воевать и не считают Россию противником, но права голоса у них нет», — продолжил он.

Также Патрушев сказал, что неонацистские банды, спонсируемые Евросоюзом и Великобританией, держат жителей Украины в страхе и полностью контролируют президента страны Владимира Зеленского. Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня на Украине РФ «выполняет миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию».

«Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины», — добавил председатель Морской коллегии.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — главное условие достижения целей СВО.

Ранее Путин рассказал, как власти Украины загнали себя в угол.