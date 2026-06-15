Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Патрушев заявил о борьбе России за будущее народа Украины

Патрушев: Россия в ходе СВО ведет в том числе борьбу за будущее народа Украины
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская Федерация в ходе проведения специальной военной операции ведет в том числе борьбу за будущее народа Украины, который поставлен «на грань выживания».Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, украинское государство «наполовину превратилось в огромную казарму, а наполовину — в концлагерь». Помощник российского лидера отметил, что население этой страны сократилось с 52 до 22 млн человек.

«Большинство украинцев не хотят воевать и не считают Россию противником, но права голоса у них нет», — продолжил он.

Также Патрушев сказал, что неонацистские банды, спонсируемые Евросоюзом и Великобританией, держат жителей Украины в страхе и полностью контролируют президента страны Владимира Зеленского. Вместе с тем он подчеркнул, что сегодня на Украине РФ «выполняет миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию».

«Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины», — добавил председатель Морской коллегии.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что у России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа — главное условие достижения целей СВО.

Ранее Путин рассказал, как власти Украины загнали себя в угол.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!