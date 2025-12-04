На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, как власти Украины загнали себя в угол

Путин: украинские власти решением продолжить войну загнали себя в угол
Гавриил Григоров/РИА Новости

Украинские власти своим решением продолжить вооруженный конфликт практически «загнали себя в угол». Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Российский лидер подчеркнул, что специальная военная операция является «не началом войны, а попыткой ее завершить». Он также напомнил, что Россия в течение восьми лет пыталась разрешить ситуацию мирными средствами.

«Украина приняла решение воевать... Теперь их военные действия практически загнали их в угол», — сказал Путин.

В интервью India Today глава государства также рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона по Украине, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Индии Нарендра Моди встретил Путина с танцовщицами.

Переговоры о мире на Украине
