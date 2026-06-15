Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза должны разрушать экономику России «по кирпичику». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

«Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», — заявила Каллас.

Таким образом она прокомментировала принятие промежуточного пакета рестрикций против 80 физических лиц и организаций из России.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России и включил в черный список более 80 физических лиц и организаций. Например, ЕС внес в санкционный перечень митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко и других лиц.

Кая Каллас также заявила, что 15 июня будут приняты новые санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей.

Ранее аналитик поинтересовался, почему Запад ведет себя будто доктор Зло.