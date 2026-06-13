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Политика

Аналитик поинтересовался, почему Запад ведет себя будто доктор Зло

Аналитик Пилкингтон потребовал от США объяснений по биолабораториям на Украине
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты должны объяснить, зачем им были нужны биолаборатории на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

Он задался вопросом, почему США организовали биолаборатории на Украине, и потребовал «убедительных объяснений».

«Почему Запад в целом все чаще ведет себя так, как будто он — доктор Зло?» — что-то здесь явно не так, — написал Пилкингтон.

Накануне в офисе директора американской национальной разведки заявили, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании зарубежных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий. Многие из этих объектов, говорится в пресс-релизе, проводят или ранее проводили исследования опасных и заразных патогенов, включая возможное развитие у них новых свойств. Из сообщения следует, что биолаборатории США были и на Украине.

Ранее Дмитриев заявил о правоте России после публикации данных о биолабораториях США на Украине.

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