Захарова одним словом ответила на угрозы главы люфтваффе Калининграду и Петербургу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае конфликта с Россией, соответствующий комментарий она дала РИА Новости.

«Неонацист», — сказала дипломат.

Как сообщалось ранее, в интервью британской газете The Telegraph Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. По словам командующего люфтваффе, Германия готова «сражаться хоть сегодня ночью» против России и будет защищать «каждый дюйм» территорий стран-участниц НАТО.

В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис предложил союзникам по НАТО «показать русским», что они могут прорваться в Калининградскую область. До этого председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов пригрозил, что Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках НАТО захватить этот регион.

Ранее Владимир Путин назвал чушью сообщения о возможном нападении России на ЕС.