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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс рассказал об обсуждениях вопроса уничтожения обогащенного урана в Иране

Вэнс: США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения запасов обогащенного урана
Daniel Cole/Reuters

США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения запасов обогащенного урана республики. Об этом телеканалу CBS News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы говорим о сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в вопросе уничтожения этого обогащенного урана, независимо от того, будем ли мы играть в этом процессе роль наблюдателей или более активную роль», — сказал вице-президент.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответствующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады с иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее Иран предупредил США об ответственности за нарушение меморандума.

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