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Политика

Мелони назвала главную тему предстоящего саммита «Большой семерки»

Премьер Италии Мелони: поддержка Украины станет главной темой на саммите G7
Yara Nardi/Reuters

Решительная поддержка Киева и усилия в пользу мира станут главными темами на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова приводит Ansa.

Политик раскритиковала последние удары России по Украине, назвав их «неприемлемыми». По ее оценкам, Европа не может «отводить взгляд», а солидарность является «фундаментальной».

Мелони заявила, что «решительная поддержка Киева» вместе с «усилиями в пользу мира» будет «главными темами на саммите G7».

До этого стало известно, что Владимир Зеленский 16 июня примет участие в саммите G7 и обсудит ситуацию с конфликтом на Украине.

При этом Politico писало, что участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» во Франции порождает неопределенность из-за его отношений с американским президентом Дональдом Трампом. По словам европейского дипломата, поговорившего с изданием, с администрацией Трампа всегда есть доля риска, так как там «не боятся конфликтов».

Ранее Зеленский заявил, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7.

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