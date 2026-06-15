Мелони назвала главную тему предстоящего саммита «Большой семерки»

Решительная поддержка Киева и усилия в пользу мира станут главными темами на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) во Франции. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова приводит Ansa.

Политик раскритиковала последние удары России по Украине, назвав их «неприемлемыми». По ее оценкам, Европа не может «отводить взгляд», а солидарность является «фундаментальной».

Мелони заявила, что «решительная поддержка Киева» вместе с «усилиями в пользу мира» будет «главными темами на саммите G7».

До этого стало известно, что Владимир Зеленский 16 июня примет участие в саммите G7 и обсудит ситуацию с конфликтом на Украине.

При этом Politico писало, что участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» во Франции порождает неопределенность из-за его отношений с американским президентом Дональдом Трампом. По словам европейского дипломата, поговорившего с изданием, с администрацией Трампа всегда есть доля риска, так как там «не боятся конфликтов».

Ранее Зеленский заявил, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7.