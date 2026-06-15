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Политика

В России назвали сделку Трампа с Ираном бесполезным пиаром ко дню рождения

Политолог Дудаков: сделка Трампа с Ираном хуже той, что была у Барака Обамы
Julia Demaree Nikhinson/AP

Белый дом торопился представить общественности хоть какие-то итоги переговоров с Ираном к 14 июня, так как это был день восьмидесятилетнего юбилея президента Дональда Трампа, но на данный момент меморандум больше выглядит как пиар-компания, а не долгоиграющее соглашение. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Символизм заключенного соглашения очевиден. Трамп сделал всем подарок к своему дню рождения. Тем не менее подписать сделку не успели — это произойдет ближе к концу недели, 19 числа. Но уже сейчас видно, как Белый дом всячески скрывает от американской общественности детали соглашения. По понятной причине: оно, мягко говоря, очень невыгодно для Соединенных Штатов», — сказал политолог.

Аналитик отмечает, что в рамках нового соглашения США, скорее всего, придется смягчать санкции и возвращать активы Ирана, при этом серьезных ограничений на ядерную программу накладываться не будет.

«Эта сделка будет гораздо хуже для США, чем соглашение времен Барака Обамы 2015 года. И это, конечно, означает де-факто поражение Соединенных Штатов. Очень многие оппоненты Трампа внутри Америки уже говорят, что это де-факто капитуляция перед Ираном», — подчеркнул Дудаков.

Соединенные Штаты и Иранобъявили о достижении соглашения, которое должно остановить боевые действия между странами и открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Само подписание меморандума между Ираном и США должно состояться в пятницу, 19 июня.

Ранее в России рассказали, почему Иран победил в войне с США.

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