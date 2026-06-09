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Политика

На Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА»

Экс-посол Украины в ЕС Елисеев: Зеленского подставили в скандале с «героями УПА»
Peter Dejong/AP

Бывший посол Украины в Евросоюзе Павел Елисеев в эфире Radio NV заявил, что президента Владимира Зеленского «подставили» в ситуации с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России), которая вызвала скандал с Польшей.

По его словам, невозможно представить худший момент для того, чтобы спровоцировать кризис в отношениях с Польшей. Экс-посол заявил, что Украина стоит «накануне важных решений об открытии переговорных кластеров ЕС, накануне саммита НАТО, накануне важных решений об оказании нам финансовой и оборонной поддержки».

«Моя версия такова: я считаю, что президента Украины подставили. Кто его подставил? Я считаю, что необходимо провести расследование, потому что это не отвечает интересам государства. Я бы не хотел называть это изменой, но это вредит интересам нашего государства, и поэтому я надеюсь, что те, кто таким образом подставил президента, будут привлечены к ответственности», — сказал Елисеев.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Позже глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии».

Ранее экс-глава МИД Польши раскритиковал президента из-за конфликта вокруг «героев УПА».

 
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