ЕС ввел санкции против генпрокурора России Гуцана

Евросоюз ввел санкции против Генерального прокурора России Александра Гуцана. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

В документе сказано, что санкции против Гуцана введены из-за того, что он поддержал иск о признании террористической организацией американского юрлица «Фонда борьбы с коррупцией» (экстремистская организация, которая запрещена в России).

«Александр Гуцан несет ответственность за серьезные нарушения и злоупотребления правами человека, подавление гражданского общества и демократической оппозиции, а также за деятельность, серьезно подрывающую демократию и верховенство права в России», — решили в ЕС.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России и включил в черный список более 80 физических лиц и организаций. Например, ЕС внес в санкционный перечень митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко и других лиц.

Также глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 15 июня будут приняты новые санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей.

Ранее участников СВО захотели поименно включить в «черный список» ЕС.