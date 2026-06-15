В Минобороны РФ подтвердили удары возмездия по Украине

Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на теракты Украины нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаке также подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками.

В Минобороны подчеркнули, что все цели удара достигнуты были достигнуты, все назначенные объекты уничтожены.

До этого издание «Военное обозрение» сообщало, что серия мощных взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве на фоне ночных ударов Вооруженных сил России. Атака началась примерно в час ночи. По Киеву, в частности, удары были нанесены баллистическими ракетами «Искандер-М», гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также крылатыми ракетами Х-101. Один из боеприпасов упал на Киево-Печерскую лавру.

Ранее стало известно, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.