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Политика

В Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Киево-Печерской лавре

Депутат Колесник заявил о провокации Киева после удара по Киево-Печерской лавре
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Поражение ракетой американского ЗРК Patriot зданий Киево-Печерской лавры является провокацией Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.
 
«Наши ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси. Это не надо забывать», — сказал парламентарий.
 
Как отметил Колесник, прилет ракеты ЗРК Patriot по лавре «пахнет провокацией» со стороны Киева, чтобы впоследствии обвинить в обстреле Россию. На это в том числе указывает и тот факт, что лидер киевского режима Владимир Зеленский быстро приехал на место пожара в Киево-Печерской лавре после инцидента, указал депутат.
 
15 июня в Минобороны РФ заявили, что удар по Киево-Печерской лавре в Киеве был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. 
 
Заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X обвинил российскую сторону в ударе по лавре. Он также призвал страны G7 усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.

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