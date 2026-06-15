В Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Киево-Печерской лавре

Поражение ракетой американского ЗРК Patriot зданий Киево-Печерской лавры является провокацией Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.



«Наши ни в коем случае не стали бы бить по лавре, это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси. Это не надо забывать», — сказал парламентарий.



Как отметил Колесник, прилет ракеты ЗРК Patriot по лавре «пахнет провокацией» со стороны Киева, чтобы впоследствии обвинить в обстреле Россию. На это в том числе указывает и тот факт, что лидер киевского режима Владимир Зеленский быстро приехал на место пожара в Киево-Печерской лавре после инцидента, указал депутат.



15 июня в Минобороны РФ заявили, что удар по Киево-Печерской лавре в Киеве был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.



Заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X обвинил российскую сторону в ударе по лавре. Он также призвал страны G7 усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.