Лавров назвал ошибочными выводы европейцев о том, что Россия проигрывает

Лавров: европейцы делают ошибочные выводы о проигрыше РФ в конфликте с Украиной

Европейские страны ошибаются, полагая, что Россия терпит поражение, и поэтому можно выдвигать ей ультиматумы. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

«Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает», — сказал Лавров.

По его словам, ошибочные суждения приводят к убеждению, что можно выдвигать ультиматумы, надеясь, что Россия на них согласится.

Президент РФ Владимир Путин уже обсуждал эту тему в своих последних выступлениях на различных мероприятиях, отметил он. Глава российского МИД добавил, что эти расчеты ошибочны и иллюзорны.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским призвали Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что Украина просит у Европы дополнительные миллиарды для ударов по России.