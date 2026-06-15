Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — начал свое поздравление президент.

В своем обращении российский лидер отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай добивается значительных успехов в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, а также последовательно укрепляет позиции на мировой арене. Путин подчеркнул, что председатель КНР пользуется высоким авторитетом как внутри страны, так и за ее пределами.

Президент также напомнил о недавней встрече в Пекине, которая, по его словам, подтвердила позитивную динамику российско-китайского сотрудничества по ключевым направлениям. Он отметил, что достигнутые в ходе переговоров договоренности имеют большое значение для дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами.

Путин выразил уверенность, что Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу в интересах народов обеих стран, а также для формирования справедливого и демократического многополярного миропорядка.

В завершение глава российского государства пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Кроме того Си Цзиньпина поздравил с днем рождения президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства, что во многом является результатом дальновидного руководства председателя КНР.

Ранее в МИД рассказали, где и когда может состояться следующая встреча Путина и Си Цзиньпина.