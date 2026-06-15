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Политика

Лантратова призвала мировое сообщество осудить удары ВСУ по мирным жителям

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на вооружение Украины оружием
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом отреагировать на оснащение Украины вооружением, которое ведет к новым жертвам среди мирных людей. Об этом она написала в мессенджере «Макс».

Она напомнила об ударе Вооруженных сил Украины по колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР, атаке на пассажирский автобус в Енакиево ДНР, залпе по музею-панораме «Оборона Севастополя» в Севастополе.

Лантратова призвала международные структуры защищать права человек, не молчать о совершенных преступлениях, не делить жертв на «своих» и «чужих». Она сообщила, что направила в связи с этим обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и другим представителям ООН, а также генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и председателю Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассису.

Омбудсмен подчеркнула, что международное сообщество должно назвать вещи своими именами, признать, что поставки оружия Украине — это не помощь, а участие в преступлениях.

Ранее Россия обращалась в ООН из-за теракта в Старобельске.

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