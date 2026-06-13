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Политика

«Без срока давности»: МИД РФ пригрозил Киеву неизбежной ответственностью за Старобельск

МИД РФ: Киев не избежит ответственности за теракт в Старобельске
Евгений Биятов/РИА Новости

Киеву не удастся избежать ответственности за террористический акт в Старобельске в Луганской народной республике. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что Россия разоблачила фактами «грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление».

«Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности», — подчеркнул МИД.

1 июня Путин назвал удар по колледжу в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты» и подчеркнул, что все причастные к атаке должны понести ответственность. Он подчеркнул, что наказание для виновных будет неотвратимым.

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 БПЛА.

Ранее ВСУ атаковали Старобельск в момент визита экс-разведчика США.

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