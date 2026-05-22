Москва обратилась за помощью к омбудсменам ООН в связи с терактом в ЛНР

Лантратова: РФ направила обращения в ООН в связи с терактом в Старобельске
Григорий Сысоев/РИА Новости

Обращения в связи с терактом в городе Старобельске в Луганской народной республике были направлены к омбудсменам Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что соответствующие обращения были направлены Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Резе Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софо Киладзе, а также помощнику Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.

Лантратова подчеркнула, что атака ВСУ на колледж в Старобельске — это преступление, которому должна быть дана международная оценка. Она напомнила, что 22 мая в 22.00 мск состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Москва в связи с произошедшим.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. По последним данным, четыре человека не выжили, 39 пострадали, 15 считаются пропавшими без вести.

Ранее в офисе генсека ООН отреагировали на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

 
