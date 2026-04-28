«Что ей мешает?»: посол РФ в Кишиневе предложил Молдавии возобновить диалог о сотрудничестве

Посол РФ Озеров предложил Молдавии возобновить энергетический диалог с РФ
Посол России в Кишиневе Олег Озеров предложил руководству Молдавии возобновить диалог о сотрудничестве в энергетической сфере. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Почему бы Республике Молдова не возобновить энергетический диалог с Российской Федерацией? Что ей мешает?» — сказал дипломат.

Озеров подчеркнул, что отношения с Молдавией находятся в центре пристального внимания со стороны руководства России. По его словам, Москву серьезно беспокоит состояние дел с этим государством в контексте событий последнего времени. Посол отметил, что нужен углубленный диалог по всему спектру вопросов, важных как для России, так и для Молдавии.

До этого парламент Молдавии утвердил отмену режима чрезвычайного положения в энергетике с 25 апреля. Одновременно в стране ввели режим повышенной готовности. Он сохраняет некоторые ограничения. Экспорт топлива из речного порта Джурджулешты разрешен только при наличии в стране определенного неснижаемого запаса бензина и дизеля. Также остаются требования по еженедельной отчетности импортеров топлива и меры по экономии электричества.

Чрезвычайное положение в энергетике действовало в Молдавии с конца марта. Причиной стали повреждения на ключевой линии электропередачи Вулканешты — Исакча, через которую на правый берег Днестра поступает около 60% электроэнергии. Тогда власти страны разрешили «Лукойлу» временно вернуться на рынок страны, чтобы открыть продажу имеющихся у компании запасов топлива.

