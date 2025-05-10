Экс-премьер Молдавии заявил о потерях страны из-за неучастия в работе ЕАЭС

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.
Тарлев также отметил, что вопрос о возобновлении активного сотрудничества Молдавии с ЕАЭС по-прежнему остается одним из приоритетных для оппозиционных политических сил.
В прошлом году молдавский оппозиционный блок «Победа» запустил кампанию по агитации за сближение с Евразийским экономическим союзом.
Эксперты Российской академии наук дали прогноз по поводу возможностей роста производительности труда и выпуска в странах ЕАЭС. Согласно ему, экономики стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) до 2030 года будут расти в среднем на 4,5% ежегодно.
Ранее экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти.