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Экс-премьер Молдавии заявил о потерях страны из-за неучастия в работе ЕАЭС

Экс-премьер Молдавии: отказ от участия в работе ЕАЭС наносит ущерб Молдавии
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Михай Карауш/РИА Новости

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Тарлев также отметил, что вопрос о возобновлении активного сотрудничества Молдавии с ЕАЭС по-прежнему остается одним из приоритетных для оппозиционных политических сил.

В прошлом году молдавский оппозиционный блок «Победа» запустил кампанию по агитации за сближение с Евразийским экономическим союзом.

Эксперты Российской академии наук дали прогноз по поводу возможностей роста производительности труда и выпуска в странах ЕАЭС. Согласно ему, экономики стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) до 2030 года будут расти в среднем на 4,5% ежегодно.

Ранее экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором власти.

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