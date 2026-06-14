СМИ сообщили о гибели одного из руководителей «Хезболлы» при ударе Израиля

Al Hadath: в Бейруте при ударе Израиля погиб один из командиров «Хезболлы»

Один из военных руководителей шиитской организации «Хезболла» погиб при атаке Военно-воздушных сил Израиля на пригород столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Уточняется, что под удар попало пятиэтажное здание в районе Гобейри, где располагался штабной офис движения. Ликвидированный командир, имя которого не называется, отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Как уточнили в канцелярии главы израильского правительства, в соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал цели в Ливане в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы» израильской территории.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.