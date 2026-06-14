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Политика

Путин оценил роль супруги Трампа в воссоединении детей с семьями

Ушаков: Путин высоко оценил роль супруги Трампа в воссоединении детей с семьями
Владимир Смирнов/РИА Новости, Jessica Koscielniak/Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом высоко оценил роль супруги американского лидера Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе брифинга для журналистов.

«Путин высказал пожелания первой леди Мелании Трамп, оценив ее роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями», — отметил Ушаков.

Трамп, в свою очередь, передал российскому президенту привет от своей жены.

До этого Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский президент поздравил своего американского коллегу с 80-летием.

14 июня американскому президенту исполнилось 80 лет. Будущий политик родился в Нью-Йорке в многодетной семье строительного девелопера Фредерика Трампа. После школы он изучал бизнес в Уортонской школе финансов при Пенсильванском университете.

С начала 1970-х годов Трамп активно участвовал в застройке современного Манхэттена. В середине 2000-х он стал ведущим реалити-шоу The Apprentice на канале NBC. Миллиардер также неоднократно появлялся в эпизодических ролях в кино и был совладельцем конкурсов «Мисс Вселенная». Так, в 2013 году он участвовал в проведении этого конкурса в Москве.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с юбилеем.

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