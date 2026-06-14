В Кремле рассказали, что Трампу не нравится быть 80-летним

Ушаков: Путин не делал Трампу подарков на юбилей, но отправил поздравление

Президент РФ Владимир Путин не отправлял американскому коллеге Дональду Трампу подарки по случаю дня рождения, сообщил на брифинге помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля рассказал, что Путин тепло поздравил лидера США. Слова российского президента были неформальными и отражали характер личных отношений политиков.

«Путин не скрывал своего отношения к бойцовским качествам Трампа, [его] способности держать удар и добиваться целей», — уточнил Ушаков.

Он добавил, что в направленном президенту США послании лидер РФ также отметил незаурядные черты характера именинника как человека и политика.

«Трамп был тронут, благодарил, заметив что Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил в Белый дом. [Их] общение проходило неформально, я бы сказал не без доли юмора», — поделился представитель Кремля.

Ушаков раскрыл секрет, что цифра 80 американскому лидеру «не совсем симпатична», потому что он полон энергии и сил.

14 июня Трампу исполнилось 80 лет. Политик стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент, и вторым главой Белого дома, занявшим пост с перерывом в один срок. В 2023 году Трампа формально арестовали в суде Нью-Йорка по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс. Он был признан виновным в фальсификации деловой документации, однако в 2025 году суд вынес ему приговор без заключения или штрафа. Политик пережил три покушения, последнее из которых произошло весной этого года.

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