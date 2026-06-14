Бывшая телеведущая Зейналова рассказала о работе послом России

Бывшая телеведущая Ирада Зейналова, ставшая послом Российской Федерации в Республике Маврикий, рассказала ТАСС о своей нынешней работе.

По ее словам, работать послом «невероятно сложно», она все время сталкивается с разными вызовами.

Она добавила, что по сравнению с ее журналистской деятельностью, в дипломатии долгий, непрерывный рабочий процесс.

Зейналова отметила, что никогда в жизни не работала так долго, тяжело и непрерывно, что для нее является новым вызовом.

13 сентября 2024 года Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой на должность посла в Маврикии.

Зейналова с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ и художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Журналистка также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

Ранее послу России на Маврикии Зейналовой присвоили дипломатический ранг.