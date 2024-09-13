Путин назначил журналистку Зейналову послом в африканской стране

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении журналистки и телеведущей Ирады Зейналовой на должность посла в Республике Маврикий (островное государство в Юго-Восточной Африке). Соответствующий документ опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в тексте указа.

Комментируя слухи о своем назначении послом на Маврикии в мае текущего года, Зейналова заявила, что является ведущей НТВ.

«Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу в 19, каждое воскресенье», — заявляла она.

Ирада Зейналова — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ (с 2016 года), художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

В декабре Ирада Зейналова попала в список лучших телеведущих 2023 года по версии россиян. Также в 2021 году она была внесена в санкционный список Украины за «пропагандистскую деятельность». Известно, что телеведущая обучалась в Дипломатической академии МИД России.

Ранее Маврикий был признан самым дорогим зарубежным направлением для российских туристов.