Послу России на Маврикии Зейналовой присвоили дипломатический ранг

Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ на Маврикии

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — послу Российской Федерации в Республике Маврикий», — отмечается в документе.

13 сентября 2024 года Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой на должность посла в Маврикии.

Зейналова с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ и художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Журналистка также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

Комментируя вопросы общественности о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российской истории были случаи, когда журналисты становились дипломатами.

Ранее Путин назначил посла России в Республике Фиджи.