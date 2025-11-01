На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Послу России на Маврикии Зейналовой присвоили дипломатический ранг

Путин присвоил Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ на Маврикии
true
true
true
close
МИД РФ

Президент России Владимир Путин присвоил послу РФ на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — послу Российской Федерации в Республике Маврикий», — отмечается в документе.

13 сентября 2024 года Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой на должность посла в Маврикии.

Зейналова с 2016 года была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ и художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ. Журналистка также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале и была заведующей корреспондентскими бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании и Израиле.

Комментируя вопросы общественности о назначении телеведущей Ирады Зейналовой послом в Республике Маврикий, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российской истории были случаи, когда журналисты становились дипломатами.

Ранее Путин назначил посла России в Республике Фиджи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами