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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Постпред США при ООН рассказал, когда будет подписана сделка с Ираном

Уолтц: США уверены в том, что сделка с Ираном будет подписана 14 июня
Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Вашингтон уверен в том, что сделка с Ираном будет подписана в воскресенье, 14 июня. Об этом в интервью ABC заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.

«Я уверен, команда уверена», — заявил постпред.

По его словам, окончательные детали сделки объявит команда переговорщиков.

13 июня американский президент анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников написал, что власти Израиля считают «предательством» анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном.

Ранее стало известно, что включает в себя проект соглашения США с Ираном.

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