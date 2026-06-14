В парламенте Ирана рассказали о последствиях атак Израиля на Ливан

Галибаф: новые нападения Израиля на Ливан могут подорвать переговоры Ирана с США

Возобновление Израилем авиаударов по территории Ливана может серьезно подорвать переговорный процесс между США и Израилем. Об этом в X заявил спикер Меджлиса исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, атака Израиля на Дахию показала, что у США либо нет воли для выполнения своих обязательств, либо Вашингтон не обладает такой возможностью.

Галибаф добавил, что если американская сторона может повлиять на ситуацию, «то говорить о продолжении этого пути невозможно».

14 июня канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии.

13 июня президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Позднее СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.