СМИ узнали об одобрении властей США увеличения военной помощи Украине

В США одобрили продление программы военной помощи Украине и увеличения финансирования до $750 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается в материале, такое одобрение дал комитет по вооруженным силам Сената США. Это положение включено в сенатскую версию законопроекта об оборонной политике Америки на 2027 финансовый год. В рамках Инициативы содействия безопасности Украины предполагается выделить средства для оплаты американским компаниям поставок вооружений для украинской армии. Кроме того, в рамках этого законопроекта Киеву продолжат предоставлять разведывательные данные.

До этого президент Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к американскому коллеге с просьбой о помощи. Он направил лидеру США письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы».

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине.