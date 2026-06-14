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Политика

Лукашенко поздравил Трампа с днем рождения

Лукашенко поздравил Трампа с юбилеем
РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем», — говорится в публикации.

Текст поздравительного сообщения не приводится.

Трампу 14 июня исполняется 80 лет.

В мае американский проповедник Франклин Грэм, называющий себя духовным советником американского лидера, заявил, что Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после личного знакомства. По его мнению, лидеры Белоруссии и Соединенных Штатов смогли бы найти общий язык при личной встрече.

В апреле Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и Трампа императорами. Себя он назвал руководителем «средней страны», отметив, что не имеет столько возможностей, как лидеры РФ и США. Лукашенко заявил, что их отношения с Путиным — это больше, чем дружба. По словам президента Белоруссии, он общается с российским коллегой, как с братом, и Путин относится к нему точно так же.

Ранее Лукашенко опроверг желание побывать в США ради того, чтобы просто пожать руку Трампу.

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