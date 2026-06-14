Иранские переговорщики опровергли информацию о готовности заключить соглашение с США

Fars: Иран пока не готов заключать соглашение с США

Иран еще не принял окончательного решения относительно предложенного меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает иранское информагентство Fars со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе Ирана.

Источник рассказал, что изучение экспертами и ответственными органами политических, правовых и технических аспектов предложения все еще продолжается.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также отверг эти планы и раскритиковал «необычную настойчивость» президента США Дональда Трампа в отношении подписания документа именно сегодня — в его день рождения, передает CNN.

Неопределенность в вопросе сроков подписания возможного соглашения между Ираном и США возникла накануне, после того как премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф, важный посредник в переговорах двух стран, заявил, что итоговый вариант документа согласован.

Вслед за ним Трамп объявил, что мирное соглашение с Ираном заключат уже в воскресенье, 14 июня.

Накануне агентство Mehr представило проект соглашения США и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому.

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ поделился мнением о событиях, ставших триггерами войны между Ираном и США.