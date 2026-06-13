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Политика

Меморандум между США и Ираном могут подписать 14 июня

Премьер Пакистана: соглашение между США и Ираном могут оформить в течение суток
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Мирное соглашение между США и Ираном, вероятно, будет окончательно подписано в ближайшие 24 часа. Документ подпишут в дистанционном формате, сообщил на своей странице в соцсети X премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

«Мы как никогда близки к мирному соглашению [между США и Ираном]. <...> Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а затем на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне», — говорится в сообщении пакистанского политика.

Накануне агентство Mehr представило проект соглашения Соединенных Штатов и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому.

Реализацию всех договоренностей предполагается контролировать с помощью специального механизма мониторинга, а саму финальную сделку утвердит официальная резолюция Совета Безопасности ООН.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи позднее заявил, что Иран готов пойти на «разбавление» высокообогащенного урана, но только на своей территории.

Ранее СМИ узнали о реакции Нетаньяху на слова Трампа о скорой сделке с Ираном.

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