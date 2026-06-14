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Политика

Спецпредставитель Путина объяснил задержание российского танкера Британией

Дмитриев: задержанием российского танкера Стармер хочет отвлечь британцев
Сергей Гунеев/РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил задержать нефтяной танкер в Ла-Манше, чтобы отвлечь внимание своих граждан от проблемы миграции. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Вместо того, чтобы перехватывать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, отчаявшийся Стармер пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — отметил он.

14 июня Стармер сообщил о том, что британские военные перехватили танкер в Ла-Манше, который относится к так называемому «теневому флоту» России.

В июне Дмитриев также писал, что провальная политика Стармера может привести к революции в стране. Так он прокомментировал публикацию Стармера, в которой британский премьер осудил нападение мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте.

Ранее Нидерланды потребовали ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота».

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