Провальная политика премьер-министра Великобритании Кир Стармера может привести к революции в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Провальная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Стармера, в которой он осудил нападение мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте. Нападавший попытался обезглавить жертву.

До этого спецпредставитель президента РФ пошутил, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки Стармера. Также он приложил к своему посту гиф-изображение кадра из фильма «Гладиатор» 2000 года, в котором персонаж Максимус Децим Меридий сказал: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

11 мая стало известно, что несколько младших членов кабинета министров Британии подали в отставку, требуя ухода Стармера. Об отставке объявили личный парламентский секретарь министра по вопросам окружающей среды Том Ратленд, личный помощник министра здравоохранения Джо Моррис, личный секретарь министра юстиции Мелани Уорд и помощник при кабмине Наушаба Хан.

Ранее Дмитриев дал совет Стармеру насчет отставки.