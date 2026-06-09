Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Дмитриев раскрыл, к чему приведет Великобританию политика Стармера

Дмитриев: политика премьера Стармера приведет Великобританию к революции
Roman Naumov/Global Look Press

Провальная политика премьер-министра Великобритании Кир Стармера может привести к революции в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Провальная политика Стармера может привести к революции в Великобритании раньше, чем люди думают», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Стармера, в которой он осудил нападение мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте. Нападавший попытался обезглавить жертву.

До этого спецпредставитель президента РФ пошутил, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки Стармера. Также он приложил к своему посту гиф-изображение кадра из фильма «Гладиатор» 2000 года, в котором персонаж Максимус Децим Меридий сказал: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

11 мая стало известно, что несколько младших членов кабинета министров Британии подали в отставку, требуя ухода Стармера. Об отставке объявили личный парламентский секретарь министра по вопросам окружающей среды Том Ратленд, личный помощник министра здравоохранения Джо Моррис, личный секретарь министра юстиции Мелани Уорд и помощник при кабмине Наушаба Хан.

Ранее Дмитриев дал совет Стармеру насчет отставки.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!