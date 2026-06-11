Нидерланды требуют ужесточить антироссийские санкции против «теневого флота»

Нидерланды выступили за включение мер, направленных на сокращение «теневого флота», в 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Том Берендсен, слова которого передает ТАСС.

По словам главы МИД, власти Нидерландов предлагают ограничить количество новых судов, которые могут пополнять этот флот, а также содействовать выводу из эксплуатации и утилизации уже действующих кораблей. Берендсен также высказался за расширение санкционных списков в отношении танкеров, связанных с транспортировкой российской нефти.

Кроме того, Гаага поддерживает введение ограничительных мер против компаний и посредников, которые, по мнению нидерландских властей, участвуют в обеспечении работы «теневого флота».

До этого газета Politico со ссылкой на источники написала, что в рамках очередного пакета санкций против России Евросоюз намерен сделать так называемый «теневой флот» Москвы ключевой целью. Как сообщает издание, «ужесточение контроля над флотом поможет перекрыть один из важнейших источников дохода» для России. Таким образом Евросоюз намерен склонить Москву к отказу «от максималистских требований», заявляют в ЕС.

Ранее Британия ввела новые ограничения в рамках санкций против РФ.