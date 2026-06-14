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Армия

Стармер заявил о перехвате танкера «теневого флота» России

Стармер: британские военные перехватили российский танкер в Ла-Манше
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Великобритания заявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому «теневому флоту» России. Об этом сообщил в социальной сети X премьер-министр страны Кир Стармер.

По словам главы британского правительства, он поручил вооруженным силам Великобритании перехватить судно, которое пыталось пройти через Ла-Манш.

Стармер заявил, что операция «завершилась успешно». Он также выразил мнение, что эти действия стали очередным ударом по России и должны послужить сигналом тем, кто, по мнению Лондона, способствует продолжению конфликта на Украине.

До этого Нидерланды выступили за включение мер, направленных на сокращение «теневого флота», в 21-й пакет санкций Евросоюза против России. Министр иностранных дел страны Том Берендсен предложил ограничить количество новых судов, которые могут пополнять этот флот, а также содействовать выводу из эксплуатации и утилизации уже действующих. Берендсен также высказался за расширение санкционных списков в отношении танкеров, связанных с транспортировкой российской нефти.

Ранее у берегов Омана неизвестный снаряд поразил танкер.

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