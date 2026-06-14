В США заметили рост производства ракет и беспилотников в России

ISW: Россия в месяц производит больше ракет, чем США — PAC-3 Patriot

Россия увеличивает темпы производства и модернизации баллистических ракет, и в месяц делает их больше, чем США — зенитных ракетных комплексов PAC-3 Patriot. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По информации ISW, Москва увеличивает военные расходы и наращивает темпы производства как баллистических ракет, так и беспилотников.

«Россия наращивает темпы производства и модернизации своих баллистических ракет и беспилотников. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что ежемесячное производство ракет в России превосходит ежемесячное производство зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot в США», — отметили аналитики.

Также в отчете указано, что Украина критически зависит от западных стран в области систем противовоздушной обороны (ПВО).

В мае замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил, что Россия может ежегодно производить 15 млн беспилотников. 3 июня вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о том, что российские производители могут ежедневно поставлять 15 тысяч FPV-дронов.

4 июня главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Россия на фронте увеличивает количество и качество производимых беспилотников.

Ранее в ВСУ назвали промышленный потенциал сильной стороной России.