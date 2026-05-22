В Минпромторге рассказали, сколько БПЛА может производить Россия

В Минпромторге заявили, что РФ может производить 15 млн беспилотников ежегодно

Россия обладает возможностями для ежегодного производства 15 млн беспилотников. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, передает ТАСС.

«Если говорить про производственные мощности про все беспилотные авиационные системы для всех видов назначений, которые мы можем в стране произвести... я думаю, что наша промышленность сегодня в год миллионов 15 произвести в состоянии совершенно точно», — сказал он на пресс-конференции, посвященной второму Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», который пройдет в Южно-Сахалинске 3-4 июля.

Он отметил, что главный вопрос здесь не в количестве, а в эффективности использования беспилотников.

По мнению Шпака, нужно производить то, что неоходимо и дает экономический эффект, а также глубоко локализовывать продукцию и повышать уровень собственного производства для обеспечения конкурентоспособности конечных изделий за счет современных технологий.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что применение робототехники и беспилотников открывают новые возможности для транспортной отрасли.

Ранее Пентагон решил увеличить расходы на производство дронов в 242 раза.