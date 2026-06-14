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Политика

Онищенко рассказал о биолабораториях США за рубежом

Онищенко: США используют биолаборатории для вмешательства в дела других стран
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года принял решение прекратить финансирование американских биолабораторий по всему миру из-за невозможности обеспечить полноценный контроль над их деятельностью. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам ученого, биологическое оружие на протяжении длительного времени использовалось Демократической партией США как инструмент дестабилизации обстановки, нанесения ущерба экономикам и смены политического руководства в различных государствах.

Онищенко отметил, что решение Трампа заслуживает особого внимания, поскольку американские биолаборатории, по его утверждению, продолжают работать в том числе на территории бывших советских республик.

Академик также заявил, что Вашингтон использует тему биологической безопасности как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран. По его мнению, такая практика не может не вызывать обеспокоенности.

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году президент РФ Владимир Путин заявлял о существовании финансируемых США биолабораторий за пределами американской территории, в том числе в странах ОДКБ. Путин подчеркивал важность получения информации о разработках, ведущихся в таких лабораториях, и их потенциальной угрозе.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщал, что публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права.

Ранее в МИД заявили о превращении Украины в «подопытный полигон» Запада.

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