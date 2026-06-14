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Политика

Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников

Трамп пообещал применить секретный «дискобомбулятор» в отношении противников
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что применит секретный «дискобомбулятор» в отношении противников.

«Вас дискобомбулируют», — говорится на опубликованной Трампом картинке.

На изображении американский лидер стоит на авианосце и рассматривает в бинокль суда под флагом США и истребители. При этом президент не уточнил, кому именно адресовано его послание.

В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для каждой страны Западного полушария Соединенные Штаты могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги. По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

Ранее Трамп согласился с ультиматумом Европы Путину, но потом передумал.

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