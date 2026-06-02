Рубио заставил соседей США делать выбор

Рубио: США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом
Для каждой страны Западного полушария США могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Мы ясно дали понять каждому правительству в этом полушарии: Америка может быть для них либо величайшим другом, либо самым грозным врагом — выбор за ними», — отметил политический деятель.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги. По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

В мае прошлого года спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что граждане России и США перестали видеть друг в друге врагов. По его словам, что те, что другие надеются на диалог и сотрудничество.

Ранее Вэнс заявил об окончании безраздельного военного господства США.

 
