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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ХАМАС пожелали успеха Ирану в переговорах с США

ХАМАС рассчитывает, что Иран выйдет победителем из переговоров с США
Hatem Khaled/Reuters

Палестинская организация ХАМАС надеется, что Иран сможет добиться успеха в переговорах с Соединенными Штатами, так как это будет способствовать интересам палестинцев и всего Ближнего Востока. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

«В интересах палестинцев, чтобы ни США, ни Израиль не одержали победу ни на одном из фронтов», – отметил он.

Заместитель председателя политбюро подчеркнул, что именно палестинская проблема в конечном итоге является причиной враждебности со стороны США и Израиля по отношению к Ирану.

12 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в социальной сети X, что Тегеран и Вашингтон находятся на пороге подписания меморандума, который может помочь разрешить текущий конфликт. Согласно информации CBS News, стороны готовы подписать этот документ уже в начале следующей недели. Это событие может совпасть с саммитом G7, который пройдет с 15 по 17 июня во французских Альпах.

Ранее сообщалось, что президент США намерен подписать сделку с Ираном до 15 июня.

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