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Политика

Лавров посетит Белоруссию с рабочим визитом

Глава МИД РФ Лавров посетит Минск и встретится с Лукашенко
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14-15 июня посетит Минск с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве уточнили, что Лавров встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой МИД республики Максимом Рыженковым. Также программа визита включает возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«В ходе встреч будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ) и повышению международного профиля этого объединения», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, РФ и Белоруссия планируют наметить график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов.

3 июня российский министр обороны Андрей Белоусов заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, что развитие военного сотрудничества между Москвой и Минском особенно важно в условиях враждебной деятельности НАТО у границ.

2 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.

Ранее Путин рассказал о хлебе, который Лукашенко привез с собой в Москву 9 мая.

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