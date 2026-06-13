Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Мадьяр пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана

Мадьяр пообещал рассказать о самой громкой афере правительства Орбана
Bernadett Szabo/Reuters

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети Х сообщил о намерении обнародовать разоблачительную информацию о прошлом правительстве страны во главе с Виктором Орбаном.

По словам Мадьяра, сведения, которые будут преданы огласке, сведут на нет решения намеченного на 13 июня съезда партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз, которая планирует переизбрать Орбана председателем. Мадьяр сообщил, что утром 13 июня проведет внеочередную пресс-конференцию, посвященную одной из самых громких афер правительства Орбана.

«Судя по имеющейся у нас информации, завтрашний съезд партии ФИДЕС, на котором должно быть избрано ее руководство, утратил всякий смысл», — отметил политик.

До этого стало известно, что действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр оказался значительно богаче своего предшественника Виктора Орбана. На банковских счетах Орбана находится около €25,6 тыс., он владеет домом в Будапеште и недвижимостью в родном поселке Фелчут. Свое выходное пособие в €100 тыс. после поражения на выборах Орбан передал детскому дому в Закарпатье.

Мадьяр же задекларировал ценные бумаги на €197 тыс. и €14 тыс. евро наличными. У него есть дом в Будапеште, квартира площадью 49 кв. м, участок земли у озера Балатон, автомобиль Volvo XC60, а также пианино Yamaha и две картины. Из долгов у нового премьера — кредиты на €60 тыс.

13 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых с большим перевесом победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получившая конституционное большинство. Это позволяет ей принимать законы без поддержки других фракций.

Ранее Мадьяр понадеялся на встречу с Зеленским.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!