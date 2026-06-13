Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

Мелони предложит Стубба в качестве переговорщика по Украине с Россией

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони намерена выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Corriere della Sera.

По данным издания, глава итальянского правительства указала на «потребность в авторитетной персоне, пользующейся доверием и мандатом всех стран-участниц».

В числе главных претендентов на эту роль фигурируют Стубб и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Издание также отмечает, что в пользу финского лидера говорит его близость как к американскому президенту Дональду Трампу, так и к главе МИД РФ Сергею Лаврову, с которым Стубба до 2022 года связывали дружеские отношения. Подчеркивается, что он хорошо ориентируется в московских реалиях.

Накануне президент Финляндии высказался за возобновление диалога с Россией. По его убеждению, рано или поздно сторонам придется сесть за стол переговоров — как на общеевропейском уровне, так и в двустороннем формате.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕС должен сам выбрать кандидата для переговоров с Россией. Это их дело, заявил российский лидер.

Ранее в Германии предложили Меркель в качестве переговорщика с Россией.