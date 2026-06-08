В Германии предложили Меркель в качестве переговорщика с Россией

Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен высказал идею о том, чтобы бывший канцлер Ангела Меркель представляла Европу на переговорах с Россией. Об этом сообщает Spiegel.

Ван Акен подчеркнул, что Меркель обладает необходимыми навыками для ведения серьезных переговоров и способна учитывать интересы Евросоюза. Он также уверен, что как российские, так и украинские власти будут воспринимать ее как авторитетного собеседника.

По словам политика, Европе следует активнее участвовать в процессе переговоров, отметив, что президент США не сможет решить проблемы Украины.

При этом сама Меркель отказалась от роли посредника в переговорах между Россией и Европой, заявив, что урегулирование конфликта в Украине должно происходить при участии действующих глав государств. Она пояснила, что для диалога с президентом России Владимиром Путиным необходима «политическая власть», и напомнила, что в 2015 году, когда она была канцлером, ей даже не пришло бы в голову просить кого-то вести переговоры с Москвой от ее имени.

Ранее Фридрих Мерц отказался однозначно поддержать назначение Ангелы Меркель переговорщиком с РФ.