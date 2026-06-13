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Политика

Хуснуллин отчитался о реализации программы развития Донбасса и Новороссии

Хуснуллин: вся Россия объединилась для развития Донбасса и Новороссии
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, утвержденная по поручению президента России Владимира Путина, реализуется в полном объеме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития воссоединенных субъектов, передает РИА Новости.

По его словам, все мероприятия, предусмотренные программой, выполняются в соответствии с намеченными планами.

«Этот год объявлен вами Годом единства народов России, и развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи», — сказал он, обращаясь к Путину.

В январе председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале 2026 года правительство РФ направит около четырех миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донбасса и Новороссии. По словам премьера, данные средства предназначены для обеспечения выплат в первом квартале текущего года, а также предоставления надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

В прошлом году Хуснуллин сообщил, что налоговые поступления в регионах Донбасса и Новороссии увеличились примерно на 30% в 2025 году, и в этих субъектах продолжается процесс открытия новых предприятий. Вице-премьер также отметил повышенный интерес бизнеса к работе в новых регионах.

Ранее Хуснуллин рассказал, сколько жителей Донбасса и Новороссии получают пенсии и пособия.

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