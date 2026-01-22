Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Правительство направит почти 4 млрд рублей на пенсии жителям новых регионов

Мишустин: Кабмин выделит 4 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В первом квартале текущего года правительство Российской Федерации направит около 4 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, пишет ТАСС.

«Правительство выделит почти 4 млрд рублей на пенсии гражданам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству», — сообщил он.

По словам главы правительства, данные средства предназначены для обеспечения выплат в первом квартале текущего года, а также предоставления надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Михаил Мишустин подчеркнул, что безусловным приоритетом для государства является исполнение своих социальных обязательств.

«Крайне важно и далее обеспечивать жителям новых регионов доступ ко всем социальным гарантиям», — заключил премьер-министр.

Ранее Хуснуллин рассказал, сколько жителей Донбасса и Новороссии получают пенсии и пособия.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684097_rnd_6",
    "video_id": "record::0f5116cc-8790-41e4-b096-2f28b4bd2ba4"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+