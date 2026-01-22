Правительство направит почти 4 млрд рублей на пенсии жителям новых регионов

Мишустин: Кабмин выделит 4 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии

В первом квартале текущего года правительство Российской Федерации направит около 4 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, пишет ТАСС.

«Правительство выделит почти 4 млрд рублей на пенсии гражданам, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству», — сообщил он.

По словам главы правительства, данные средства предназначены для обеспечения выплат в первом квартале текущего года, а также предоставления надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Михаил Мишустин подчеркнул, что безусловным приоритетом для государства является исполнение своих социальных обязательств.

«Крайне важно и далее обеспечивать жителям новых регионов доступ ко всем социальным гарантиям», — заключил премьер-министр.

