Хуснуллин рассказал, сколько жителей Донбасса и Новороссии получают пенсии и пособия

Хуснуллин: пенсии и пособия получают 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии

2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии получают пенсионные выплаты и социальные пособия. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«2,5 млн жителей у нас получают пенсии и социальные пособия на территориях [Донбасса и Новороссии]. Этот процесс полностью налажен», - отметил он.

По словам Хуснуллина, по мере того, как меняется линия боевого соприкосновения, выстраивается активная работа на территории.

«Работаем. Все идет по плану», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что 175 млрд руб. в данный момент работает в экономике регионов Донбасса и Новороссии. Хуснуллин подчеркнул, что новые регионы продолжают развиваться.

«У нас хороший прирост в финансовом секторе. Ваше решение о том, что крупные банки должны зайти, дало прорывной толчок. Если мы начинали с кредитного портфеля 10 млрд, [сейчас] у нас 175 млрд руб. работает в экономике регионов», — отметил вице-премьер.

Также он заявил, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережают показатели 2024 года на 21%.

